Picchia la compagna e la chiude in casa con la figlia: denunciato

Da almeno dieci anni maltrattava la compagna e la figlia minorenne. Un uomo di 56 anni, residente in un paese della provincia di Oristano, è stato allontanato dall’abitazione familiare e dal paese dove viveva e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo non potrà più avvicinarsi alla compagna e alla figlia, pena l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato eseguita dalla polizia di Stato della questura di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Gli investigatori della seconda sezione della squadra mobile, dopo un’accurata e complessa attività di indagine, hanno accertato, appunto, che da almeno dieci anni l’uomo sottoponeva la compagna a soprusi e percosse, anche in presenza della figlia minore. I maltrattamenti subiti, in più occasioni avrebbero anche procurato alla donna lesioni, che lei non ha mai denunciato.

Gli atteggiamenti dell’uomo, spesso ubriaco, erano accompagnati da pesanti insulti e minacce di morte. La donna e la figlia venivano anche frequentemente chiuse a chiave dentro casa e il portone di ingresso dell’abitazione veniva bloccato con catene.

Questo episodio è il cinquantanovesimo caso di violenza ai danni di donne di cui si è occupata la squadra mobile della questura nell’anno che giunge al termine. Ben 16 sono gli uomini sottoposti a misure cautelari in carcere, in casa di cura, ai domiciliari o allontanati dalla casa familiare, disposte dall’autorità giudiziaria ed eseguite dalla polizia di Stato, per il reato di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori con vittime donne e minori.

