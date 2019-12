La magica danza degli storni nel cielo di Sant’Antioco: lo spettacolo al tramonto

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Sant’Antioco, non certo per un bell’episodio: l’incidente della nave cargo incagliata nella costa di Capo Sperone. Stavolta vogliamo raccontare invece qualcosa di magico, perché ieri sera è stata la natura (come sempre) a dare spettacolo. In questo bellissimo video condiviso nella pagina istituzionale dell’ente la magica danza degli storni che disegnano forme spettacolari.

Posted by Comune di Sant'Antioco on Monday, December 30, 2019

Fonte: Casteddu On Line

