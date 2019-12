In fiamme auto assessora Comune Sardegna

Marrocu è assessora alla Cultura e beni Culturali, Turismo e Spettacolo del piccolo comune costiero del Sulcis. Un episodio che ha sorpreso tutta la comunità: non ci sarebbero state nel recente passato tensioni politiche o comunque inerenti il ruolo istituzionale svolto da Marrocu per giustificare un eventuale attentato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.

In fiamme la scorsa notte l'auto dell'assessora comunale di Portoscuso (Sud Sardegna), Sara Marrocu. I vigili del fuoco non hanno trovato tracce direttamente riconducibili al dolo, ma chiaramente gli inquirenti tengono presente anche la possibilità che dietro il rogo della sua Fiat 500 ci possa essere la mano di qualcuno.

Fonte: Ansa

