Capodanno a Cagliari, fuochi d’artificio silenziosi “per rispettare gli animali”

In tutte e tre le piazze l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 22.30, con la performance del cantante o del gruppo principale che si concluderà alle 00.10, superando quindi la mezzanotte, a cui seguiranno i dj set che dalle 00.10 giungeranno fino alle ore 01.30.

Fuochi d’artificio sì. Ma silenziosi. L’annuncio è dell’assessore al Turismo Alessandro Sorgia: “Quest’anno alla mezzanotte in punto dal molo di ponente si svolgerà lo spettacolo di fuochi d’artificio che avrà inizio alla mezzanotte in punto e durerà 15 minuti circa. Nel rispetto dei tanti animali domestici, abbiamo previsto esclusivamente i rumori dei fuochi, senza gli enormi boati di alcune feste pirotecniche: lo spettacolo che non fa male agli animali.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.