Lutto a Baunei per Augusta Melis, muore a 62 anni la dottoressa del paese

Lacrime a Baunei per l’improvvisa scomparsa di Augusta Melis. Sessantadue anni, baunese doc e residente a Santa Maria Navarrese, per decenni è stata la dottoressa del paese. Una donna che ha fatto della sua professione un motivo di vita, sempre in prima linea per aiutare chiunque avesse bisogno anche di un semplice consiglio medico. La Melis è morta stanotte, all’improvviso, gettando nel pieno sgomento tutti i residenti del paesino del Nuorese. Lascia una figlia che vive già da tempo a Milano, la Melis. Molto toccante il ricordo del primo cittadino di Baunei, Salvatore Corrias: “Hai fatto della professione medica un motivo di vita, per te e per le persone che hai sempre sostenuto, con umana affezione. Tanto ti dobbiamo, cara Augusta. Sit tibi terra levis”.

