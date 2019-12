Capodanno a Oristano: attenzione alle strade chiuse in centro

Sosta vietata e traffico interdetto in diverse vie. Ecco quali

Il Comune di Oristano ha predisposto alcune modifiche della circolazione stradale nelle vie del centro storico, in occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno, in programma da domani.

Dalle 17 di domani, martedì 31 dicembre 2019, sino alle ore 12 di mercoledì 01

gennaio 2020, è stato istituito il divieto di circolazione sosta e fermata, con conseguente rimozione dei veicoli in sosta vietata, in Piazza Roma, in via Tirso, solo nel tratto compreso tra vico Tirso e Piazza Roma e in Piazza Corrias.

Sono autorizzati al transito e alla sosta solo i mezzi strumentali utilizzati per l’allestimento della manifestazione, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico .Sono autorizzati, inoltre, i mezzi di soccorso e polizia nei casi di necessità e urgenza e i veicoli addetti alla raccolta dei rifiuti.

Durante i periodi di chiusura al traffico, il traffico transitante nella via Tirso, verrà deviato in Vico Tirso; il traffico transitante in via Figoli, sarà deviato in piazza Roma → via Mazzini; il traffico transitante in via Diego Contini, deviato in piazza Roma → via Tharros; il traffico transitante in via Serneste, sarà deviato in via Parpaglia (negli orari in cui è consentito il libero transito nella Zona a Traffico Limitato).

Lunedì, 30 dicembre 2019

