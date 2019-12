Capodanno col sole in Sardegna

"La ventilazione si attenuerà, così come le nebbie e le foschie dense notturne e delle prime ore del mattino - prosegue Gallo - La tendenza in quota però indica un radicale cambio delle condizioni a cavallo dell'Epifania, con una vasta depressione artica che potrebbe regalare qualche fiocco di neve sui rilievi centrali accompagnati da un brusco calo delle temperature e forti venti da nord".

"La Sardegna chiude l'anno all'insegna del bel tempo grazie alla presenza di un vasto campo anticiclonico". Non ha dubbi il meteorologo Alessandro Gallo, del portale MeteoNetwork Sardegna, sul fatto che in tutta l'Isola le feste organizzate per il veglione di San Silvestro non saranno rovinate dal maltempo.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.