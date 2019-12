sulliotti vle trieste tagliati alberi e sì piste ciclabili, luciano: “come tute le altre zone sarà un disasto, mancano parcheggi e mettendo piste sarà ancora peggio per chi viene da lontano a fare compere , pista non serve non ci sono, la gente va sempre meno in bici strade rotte e marcipiedi disastrati”. pogetto colegare: “anche se lo faranno, basta farsi un giro auto parcheggiate sulle piste e gente che non può passare, non serve a nulla. traffico sempre peggio, no parcheggi e possibilità di poter fare carico-scarico gente 5 minuti e usufrusices spazi camion lparchegio lontano e furti, come chiudono furgone. capita”: sull: “contratio, per farovrire 4 biciclette sombussolano taffico, non vedimao bici sono poche e basta, ci sono una vita, rovini viale per bici”.

giovanna pistis da 35 pelletteria idea piste e abbatere ficus che devastano marciapiedi: “non sono d’accordo, perchè se abbattno gli alberi estate si muore dal caldo, pista ciclabile no, a malapena riescoa lavorae con la doppia fila, con psite ocsa ne esce fuori?” progr pelremae rst carr: “peggio che mai, se dovessero fae tutto cosa ne uscirebbe fuori, viaggio 4 volte al giorno con l’auto, lascio in doppia fila, eventuaemtne aspeto aperchegio, ass o tutto.

L'articolo Cagliari, commercianti di viale Trieste furiosi: “Non toccateci gli alberi, basta con le piste ciclabili” proviene da Casteddu On line.