Pedofilia a Cagliari, i dati “orribili” della polizia postale: un arresto e otto denunce

Arresto

di una persona abitante a Cagliari resasi responsabile del reato di

adescamento

di due minori di anni 10 attraverso la chat del gioco “playstation”

con

successivi contatti che si sono trasferiti sull’applicativo di messaggeria

istantanea

denominato

“

WhatsApp

“

.

Nel corso di questi contatti l’adescatore ha

chiesto

ai minori l’invio di foto riproducenti i loro organi genitali ed invitato

uno

dei due minori a presentarsi presso una casa abbandonata in

località

Su

Planu

.

A seguito della perquisizione personate locale ed informatica

eseguita

nei

confronti

dell’adescatore e delle conseguenti attivit

à

tecniche, e

stata

accertata la presenza

(nella

memoria dei dispositivi digitali a lui in uso) di

una

ingente

quantità

di file immagine e

video

dal contenuto fortemente

pedoporn

ografico

nei quali sono coinvolti infanti e minori, anche di

età

compresa

tra i tre e i dodici anni, di sesso maschile e femminile, violati in

rapporti

sessuali completi, anche da adulti e ci

ò

ha permesso di arrestarlo in

flagranza

per

il reato di detenzione di ingente quantit

à

di materiale

pedoporn

ografico.

●

Denuncia

di un soggetto residente nel nuorese

m

a

domiciliato in provincia di

Sassari

per motivi di lavoro, il quale tramite il social

Instagram

(creando un

falso

profilo riconducibile ad un noto marchio di biancheria intima) ha

adescato

una minore, proponendole di partecipare ad un contest ovvero ad un

concorso

in cui si dovevano inviare delle foto in intimo, con la prospettiva di

poter

vincere prodotti della nota linea di biancheria intima. L’attivit

à

di

indagine

ha consentito di identificare l’autore del reato e la perquisizione

eseguita

nei suoi confronti ha permesso di rinvenire, sui suoi dispositivi

digitali,

un vero e proprio archivio contenente circa mille file immagini di

natura

eroticalpornografica

relative a ragazze (verosimilmente maggiorenni e,

in

alcuni casi, anche minori di anni 18) che il predetto ha ottenuto fingendosi

anche

fotografo specializzato in foto artistiche e di nudo. In alcuni casi si tratta

di

veri e propri book fotografici con immagini in intimo e di nudo “artistico”.

●

Denuncia

di cinque soggetti residenti in varie citta italiane (Udine, Cassano

delle

Murge, Bari e Fiastra) resisi responsabili del reato di ricettazione.

L’attività

investigativa, svolta da

questo

Compartimento, e nata dalla

denuncia

dei titolari di due distinte ricevitorie della Sisal

del

cagliaritano, i

quali

sono stati indotti, con artifizi e raggiri, ad eseguire delle operazioni

di

ricarica,

processate sui vari circuiti abilitati dalla piattaforma Sisal

(

Paysafecard

,

Ticket

Premium,

Poste

ltaliane

,

Amazon e Lottomatica Servizi)

per

un totale di circa € 18.000,00. I denuncianti hanno riferito di essere stati

contattati

telefonicamente da soggetti, presentatisi quali tecnici della

società

Sisal,

i quali dapprima hanno chiesto che fossero spenti i terminali

informatici

Sisal per consentire 1’aggiornamento del sistema, simulandone un

malfunzionamento,

e successivamente hanno indotto le loro vittime ad

eseguire

numerose operazioni (poi rivelatesi principalmente delle ricariche di

carte

prepagate) assicurandole che non sarebbero state contabilizzate.

Attraverso

una complessa

attività

investigativa di

natura

tecnica, si

è

accertato

che le somme sottratte sono state utilizzate per eseguire ordini

di

pagamento

a favore di

società

che operano nel settore dei servizi di cambia

valuta

virtuale (

bitcoin

)

riuscendo ad identificare e denunciare

all

a

Procura

della

Repubblica di Cagliari, cinque soggetti risultati i beneficiari finali delle

somme

sottratte fraudolentemente

all

e

due ricevitorie della Sisal.

●

Denuncia

di un trentaduenne residente in provincia di Firenze, resosi

responsabile

del reato di corruzione e adescamento di

minorenne.

L’attività

investigativa,

svolta da questo Compartimento, nasce a seguito di delega

della

locale A.G. ed ha consentito di identificare il soggetto maggiorenne

che

ha adescato online un minore degli anni otto, tramite la chat del video

gioco

denominato “

Clash

of

Clans

“.

I contatti con il minore si sono

successivamente

trasferiti sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea

“

WhatsApp

“,

attraverso la quale 1’adescatore ha inviato al minore messaggi

a

sfondo sessuale chiedendogli 1’invio di foto di parti intime. A seguito di

perquisizione

personale e locale eseguita dal Compartimento della Polizia

Postale

di Firenze nei confronti del trentaduenne,

sono

stati rinvenuti e

sequestrati

dispositivi digitali (due

smartphone

)

dal cui esame si

è

avuta

conferma

dei contatti con il minore nonch

é

sono state rinvenute

numerose

chat a s

fondo

sessuale intercorse con altri utenti al momento non

ancora

identificati

ma

potenziali ulteriori vittime.

I

n

totale sono state denunciate all’A

utorità

Giudiziaria 132 persone per vari reati e,

in

particolare:

●

8

per reati di adescamento di minorenni, detenzione e divulgazione di

materiale

pedopornografico;

●

10

per reati di minacce e diffamazioni consumate attraverso la rete internet;

●

102

per reati legati al

financial

cyber crime.

