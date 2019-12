Cagliari, polemica sui ficus a rischio: “La giunta Truzzu vuole distruggere gli alberi”

Trattandosi di un atto della giunta, l’assessora sarà informata almeno di questo? E, soprattutto, quali saranno le sue posizioni in merito?”. Si attende ora la replica della giunta Truzzu, sulla sorte dei ficus è in generale sui progetti e sul verde cittad

Cagliari, il centrosinistra non ci sta:” La giunta Truzzu distrugge gli alberi”. Dopo la notizia pubblicata in esclusiva da Casteddu Online sul nuovo viale Trieste con piste ciclabili, è suo verde che si scatena la polemica politica. Francesca Ghirra, leader dei Progressisti, attacca duro su un doppio fronte: “Quest’anno a Cagliari, dopo anni, non si è celebrata la festa degli alberi, né è stata organizzata la manifestazione “Mettete dei fiori nei nostri balconi”- ricorda la Ghirra-Qual è l’orientamento della giunta verso il verde cittadino?Le notizie degli ultimi giorni sembrano abbastanza preoccupanti: ieri L’Unione Sarda ci informava dell’abbattimento degli storici pini di piazza Africo (quartiere La Palma).Il quotidiano riporta che l’assessora sarebbe caduta dalle nuvole: “Sapevo che era stato richiesto il taglio perché dovevano essere effettuati alcuni lavori. Ma, per quanto mi risulta, era stato bloccato. Alla riapertura degli uffici cercherò di scoprire che cosa è accaduto” dichiarava Piroddi.

Fonte: Casteddu On Line

