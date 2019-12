Assemini, la felicità dell’ex sindaco Mario Puddu: “Ho ritrovato l’auto di mio padre”

Qualche piccolo acciacco ma se ieri mi avessero detto che l’avrei ritrovata in questo stato (con ruote diverse, senza autoradio, etc etc) ci avrei messo la firma.

Sono molto grato ai carabinieri di Assemini per essersi mossi in modo tempestivo ed efficace.

Senza il loro intervento non ce l’avrei fatta.

La macchina è stata abbandonata nelle campagne di Macchiareddu nella serata di ieri.

Qualche giorno di cura e tornerà come prima.

Grazie a tutti per l’affetto mostrato.

Che l’evolversi positivo di questa vicenda sia per tutti di buon auspicio per il nuovo anno, magari per cose anche più importanti di una macchina.

Un abbraccio a tutti.

Fonte: Casteddu On Line