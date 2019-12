Su Radio Cuore “Fainas de iscola”

Su Radio Cuore in onda “Fainas de iscola” Nuovo ciclo di trasmissioni in lingua sarda dedicata al mondo della scuola

Prende il via da oggi su Radio Cuore un nuovo ciclo di trasmissioni in lingua sarda. La prima di queste sarà dedicata al mondo della scuola. Si intitolerà Fainas de iscola e sarà condotta da Antonello Garau, esperto in lingua sarda. Tutti i giorni alle 8.35 del mattino e alle 14.35 del pomeriggio uno spazio con interviste e informazioni di servizio per raccontare progetti e iniziative delle scuole della provincia di Oristano. Un m’occasione di approfondimento che coincide in questi giorni anche con le attività di orientamento nelle scuole, dove si stanno raccogliendo le iscrizioni per il prossimo anno.

La nuova trasmissione di Radio Cuore in lingua sarda porterà anche un piccolo cambiamento nel palinsesto della nostra emittente. Da oggi, infatti, l’edizione delle 08.30 del radio giornale slitta di mezzora e va in onda alle 9 per lasciare spazio alla nuovo produzione.

Lunedì, 30 dicembre 2019

