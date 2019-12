A Cagliari preoccupano rapine e droga

"Anche sul fronte della droga - ha aggiunto il dirigente - agiamo non solo attraverso le operazioni più complicate che richiedono tempo, ma anche sullo spaccio al minuto. Lo dicono i dati e i numeri sugli arresti e sui sequestri. La percezione della sicurezza nei cittadini ci sembra buona". Marziano ha ricordato un episodio in particolare, quello relativo agli scontri tra ultras locali e polacchi e in generale alle attività di polizia in occasione delle partite di calcio. "Stiamo parlando di azioni che durano anche tre giorni: da quando i tifosi ospiti arrivano a quando se ne vanno", ha chiarito il vicequestore.

Cagliari città sicura. È il quadro che emerge dal bilancio della Polizia di Stato relativo al 2019. I fenomeni che più preoccupano sono i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga. "Rispetto all'anno precedente non ci sono sensibili variazioni - ha spiegato il vicequestore Giovanni Marziano - se non una crescita delle attività di contrasto. Abbiamo risposto immediatamente ai reati che hanno dato maggiore preoccupazione sociale, dall'ultima rapina al gioielliere allo scippatore seriale".

Fonte: Ansa

