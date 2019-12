Capodanno a Oristano: tre piazze riempite con tanta musica

Il programma Piazza Roma Il 31 sera alle ore 22:30 a condurre la serata nel grande palco allestito in PIAZZA ROMA sarà MATTEO BRUNI, speaker radiofonico e presentatore televisivo, conosciuto in tutta la Sardegna (Videolina, Sardegna Uno, Radiolina, Radio Sintony, Radio Super Sound).

“Tre piazze per un’unica festa è la formula scelta per il capodanno 2020 – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore allo Spettacolo e al turismo Stefania Zedda -. Piazza Roma, piazza Corrias e piazza Eleonora si animeranno per salutare il passaggio al nuovo anno. Con gli spettacoli in programma vogliamo coinvolgere giovani, famiglie e adulti per festeggiare e brindare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno”.

Gli Assessorati allo Spettacolo, turismo, Sport, Cultura e politiche giovanili del Comune di Oristano e la Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Culturale Input On Stage, confermano la formula che da anni riscuote successo e consente agli oristanesi di festeggiare tutti insieme con spettacoli live.

Fonte: Link Oristano

