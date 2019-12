Agriturismo al completo per Capodanno

E' un trend in crescita la scelta dell'agriturismo come location ideale per salutare il nuovo anno lontano dalle chiassose feste di piazza delle città. In tutta Italia sono stimati da Coldiretti in oltre 260mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi. Ma anche in Sardegna la tranquillità e la pace della campagna si conferma meta ideale per un target sempre più ampio. Quasi tutte le strutture agrituristiche che offrono anche questo servizio da qui al 31 registreranno il sold out. Lo rivela una indagine condotta da Coldiretti Sardegna sui 150 agriturismo Campagna Amica sul totale di 675 che fanno ristorazione presenti in Sardegna (dati Laore). Qui le ricette della tradizione sono preparate dai cuochi contadini, i menù sono a km0 e di stagione. Il costo del Cenone varia dai 40 ai 65 euro, mentre chi si ferma anche a dormire spende intorno ai 100 euro, 140 compreso il pranzo del primo. Aumenta nel contempo la domanda di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti.

Il cliente dell'agriturismo è abbastanza giovane: quarantenne, spesso già frequentatore della cucina contadina oppure indirizzato grazie al passaparola. Arriva in azienda di solito con la famiglia o la ragazza/o e prenota in anticipo, mentre i clienti last minute sono comitive di amici, di solito giovani.

Il target cambia anche in base alla struttura e alla sua collocazione geografica. Quelli vicini ai centri abitati e privi di camere sono meta di comitive di giovani sotto i 40. Gli altri invece, dove è possibile pernottare, sono la scelta preferita dalle famiglie (60% dei clienti) e dalle coppie. La prenotazione in questo caso comincia anche un mese prima. Quest'ultimi sono anche quelli che vanno alla ricerca dei servizi innovativi presenti in agriturismo. "I clienti sono molto vari - dice Michelina Mulas, presidente di Terranostra l'associazione degli agriturismo Campagna Amica - ma in generale sono coloro che ricercano e vogliono conoscere la cucina di qualità e tradizionale, ma anche la tranquillità e il silenzio della campagna e la voglia di stare insieme per comunicare".