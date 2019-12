Ad Alghero un contest per giovani rapper e trapper

Sono ancora aperte le adesioni al contest per giovani rapper e trapper. Sei un appassionato di trap o rap? Sei un musicista di questi generi? Alghero Music (re)Generation cerca proprio te. Come? Nell’ambito di “Cap d’Any de l’Alguer 2019”, la Fondazione Alghero promuove l’organizzazione di un contest dal vivo dedicato a rap e trap e riservato a giovani artisti e band emergenti. L’obiettivo è di sostenere la creatività di giovani autori che utilizzano linguaggi musicali contemporanei per raccontare la loro quotidianità, la città, i problemi sociali e culturali di una generazione alla quale è necessario dare voce e spazio, creando occasioni di libera espressione. Dunque, non perdete tempo, leggete il regolamento , compilate il modulo d’iscrizione, affinate i vostri brani e inviateli all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Coloro che si iscrivono e rientrano in quanto richiesto potranno esibirsi Sabato 4 gennaio all’ex-Mercato dell’Ortofrutta dalle ore 20.30.

