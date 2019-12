Caretta Caretta spiaggiata ad Alghero

L'animale, secondo le testimonianze raccolte dall'associazione ambientalista, giaceva sulla spiaggia da diversi giorni. Gli ispettori del Corpo Forestale hanno avviato le procedure di carattere igienico-sanitarie e quelle per le eventuali analisi autoptiche. "Seppure è un fatto triste quello della tartaruga ritrovata al lido di Alghero - ha commentato Carmelo Spada delegato del Wwf Italia per la Sardegna - i resti dell'animale potranno fornire comunque informazioni importanti ai centri di ricerca per la conservazione della fauna marina della Sardegna". "E' noto che le tartarughe nell'arco della loro vita vanno incontro a tanti pericoli che determinano un alto tasso di mortalità quali le collisioni con le eliche di imbarcazioni che possono causare profonde ferite del carapace o le amputazioni degli arti, la pesca accidentale, le plastiche che vengono ingerite perché scambiate per meduse che possono provocare ostruzioni nell'esofago o nell'intestino da cui deriva un grave deperimento e la morte dell'animale" ha concluso Spada.

Fonte: Ansa

