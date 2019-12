Tentato omicidio a Bitti nel Nuorese, grave un trentenne

Intanto le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Bitti proseguono alla ricerca dell'aggressore e dei motivi scatenanti che hanno portato al gesto. Dai primi interrogatori dei militari è emerso che nel locale si stava svolgendo una festa privata con numerosi invitati. L'aggressione tuttavia sarebbe avvenuta all'esterno dell'edificio privato alla periferia del paese, lungo la strada statale 389, per questo alcune delle persone interrogate non avrebbero assistito al fatto. Gli interrogatori proseguono e i militari contano di sentire a breve anche la vittima che potrebbe rivelare il movente e il nome dell'aggressore

Gli accertamenti dei medici dell'ospedale di San Francesco di Nuoro, hanno riscontrato "ferite da punta da taglio all'emitorace e al fianco destro", ma non sarebbero ferite profonde. Pur restando ancora sotto osservazione la sua situazione clinica del giovane non desta preoccupazioni.

Fonte: Ansa

