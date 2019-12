“Una storia dimenticata: l’eccidio dei fratelli Fois”, se ne parla a Carbonia

Sabato 4 gennaio, a partire dalla 18, presso il Circolo dei Soci Euralcoop, in Piazza Marmilla a Carbonia, RUAS – Rete Unitaria Antifascista Sulcis-Iglesiente e ANPI Carbonia, in collaborazione con ISSASCO – Istituto Sardo per la Storia dell’Antifascismo e della Società Contemporanea, organizzano un incontro per recuperare, dal basso, la memoria sull’assassino dei fratelli Salvatore e Luigi Fois, leader della Federazione dei battellieri, uccisi per mano fascista, a Portoscuso nel 1922. Si inizia con un reading di Monica Porcedda. Modera: Carlo Di Bella. Interviene: Walter Falgio. Con la partecipazione di alcune parenti di Salvatore Fois. Seguirà un intervento musicale di Francesco Manca Gattonero e un piccolo aperitivo.

Fonte: Casteddu On Line

