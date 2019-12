Cagliari, rivoluzione in viale Trieste: giù gli alberi ed ecco le piste ciclabili

Un occhio di riguardo alla “mobilità lenta”. Si cercherà di dare più sicurezza dei pedoni, sia in termini di percorrenza dei marciapiedi sia in termini di attraversamento della carreggiata. La circolazione su marciapiede potrà essere migliorata attraverso il riassetto degli stessi, con l’eliminazione delle attuali disconnessioni della pavimentazione. Previsto anche il potenziamento dell’illuminazione.

Non solo. Le delle radici causano il sollevamento della pavimentazione stradale e danneggiano i sottoservizi, infiltrandosi nei collettori fognari. In più la presenza degli alberi con le foglie in caduta, le bacche e il deposito di escrementi dei volatili che si rifugiano nelle folte chiome, costituisce un elemento di pericolo per il traffico sia veicolare che pedonale e anche di disagio anche dal punto di vista igienico-sanitario. Non solo. L’ingombro delle chiome degli alberi, ormai ridossate alle facciate degli edifici, limita le visuali, l’areazione e l’illuminazione degli ambienti che si affacciano sulla strada.

Distruggono strada, marciapiedi e parcheggi: giù gli alberi di viale Trieste. Saranno ridotti. Spariranno le piante che creano maggiori problemi, le altre rimarranno in piedi. E col nuovo progetto di riqualificazione in arrivo le piste ciclabili.

Fonte: Casteddu On Line

