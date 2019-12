Rita Serra, la donna sarda espulsa dalla Tanzania: “I miei gatti son rimasti lì. Aiutatemi”

“Chiedo a tutti la massima condivisione”, scrive nella propria pagina Facebook, “è’ importantissimo affinché il post possa diventare virale e Governo italiano e Tanzaniano, Ambasciata e Farnesina facciano finalmente qualcosa di concreto per risolvere la mia grave e difficile situazione. Tenendo conto che sono stata costretta a lasciare i miei figli preziosi: 5 gatti e 1 cane a casa mia in Zanzibar, oltre a tutti i miei effetti personali. Sto lottando per la loro salvezza. Inoltre sto cercando urgentemente una casa ed un lavoro (per poter fare arrivare i miei amati animali prima che muoiano). Chiunque abbia proposte concrete di casa + lavoro o aiuto economico può contattarmi in privato”.

Fonte: Casteddu On Line

