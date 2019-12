Gonnesa, distrutte le statuine fatte a mano del presepe del gruppo folk Nuraxi Figus

Un gesto assurdo e dettato dall’inciviltà e dalla mancanza di rispetto per il prossimo. Il presepe realizzato con statuine fatte a mano dal gruppo folk di Nuraxi Figus (una piccola frazione di Gonnesa) è stato distrutto. Quasi tutti i personaggi sono attai decapitati o, “bene andando”, buttati per terra. L’installazione era ospitata sotto il porticato della piazza del museo Etnografico. A fare la terribile scoperta una delle componenti del gruppo folk, Rita Fois, che ha anche pubblicato le foto della devastazione su Facebook: “Questo è ciò che rimane del nostro presepe rigorosamente fatto a mano con tanto amore dal gruppo folk di Nuraxi Figus, che è stato allestito per le festività natalizie sotto il porticato della piazza del museo Etnografico”.

Fonte: Casteddu On Line

