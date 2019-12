Nuoro, fuori pericolo il 30enne accoltellato a Bitti: caccia all’aggressore

Se la caverà con dieci giorni di cure il trentenne accoltellato, ieri notte, a Bitti. I medici dell’ospedale San Francesco di Nuoro hanno riscontrato, sul suo corpo, due ferite: una al torace e l’altra al fianco destro, entrambe fatte con un oggetto tagliente. Intanto, i carabinieri di Bitti vanno avanti con le indagini per risalire all’autore dell’aggressione: la vittima, infatti, stava partecipando ad una festa privata in un locale nella zona della Ss 389 quando, all’improvviso, è stato colpito con un coltello. I militari si sono attivati sin da subito per cercare di dare un volto e un nome a chi ha ferito il giovane.

È fuori pericolo l’uomo di 30 anni che è stato accoltellato all’alba di stamani dopo un diverbio alla periferia di Bitti, nel paese che si vestiva a festa per le Cortes de Natale.

Soccorso da un’équipe del 118, è stato accompagnato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni, apparse gravi in un primo momento, ora vengono ritenute rassicuranti. Ha riportato una ferita non profonda e un taglio, anche questo non profondo, al torace e fianco destro. Gli sono stati assegnati dieci giorni di cure.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione e della compagnia di Bitti.

Secondo una prima ricostruzione il 30enne sarebbe intervenuto per sedare una lite tra alcuni compaesani e giovani di un paese davanti a un locale in cui si svolgeva una festa.

A quel punto sarebbe stato raggiunto all’addome da due fendenti che fortunatamente non hanno leso organi vitali. Le indagini avrebbero già imboccato una pista precisa e gli aggressori potrebbero presto avere un volto e un nome.

