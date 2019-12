“Io sono un donatore”, a Uri un triangolare di calcio solidale

Il Coordinamento della Prometeo AITF ODV per la Provincia di Sassari non è andato in vacanza in questa settimana di festa e, dopo il “Natale in corsia” festeggiato venerdì scorso all’ospedale “SS. Annunziata” di Sassari con tanti operatori sanitari , parenti dei donatoti e molti trapiantati, oggi è stato impegnato a Uri nell’organizzazione di un torneo triangolare di calcio solidale per sensibilizzare sulla donazione di organi.

Nel nuovissimo campo sportivo comunale Campu nou “Ninetto Martinez”appena ristrutturato con un finanziamento del Credito Sportivo, a partire dalle ore 15.00, si sono confrontare il Latte Dolce Sassari ai primi posti della serie D , la Polisportiva Ossese 2° in classifica dopo la Nuorese e l’Atletico Uri al 4° posto nel torneo regionale di eccellenza.

I primi a scendere in campo sono stati i padroni di casa del’Uri che hanno pareggiato 2-2 con i colleghi di Ossi ed hanno vinto ai rigori per 3-2. E’ stata poi la volta del Latte Dolce Sassari che ai rigori ha battuto la polisportiva Ossesse dopo aver pareggiato i 45 minuti regolamentari.

Il triangolare galluarese, nato nel segno dei calci di rigore, nell’ultima partita ha visto prevalere il Latte Dolce Sassari su padroni di casa dell’URI per 4-2 dopo che i gialli di Uri avevano bloccato sul pareggio i più fori sassaresi.

I dirigenti dell’Uri , con grande senso di ospitalità e nonostante il freddo pungente, hanno organizzato un terzo tempo a base di malloreddus cucinati dal ristorante di Uri serviti a tutti i partecipanti alla manifestazione.

L’evento era ad ingresso libero ma ci sono state tante donazioni che saranno destinate a finanziare l’attività del Coordinamento provinciale della Prometeo, impegnato non solo a promuovere la donazione ma anche ad assistere trapiantati e trapiantandi.

Molto importante l’incontro dei dirigenti regionale provinciali della Prometeo AITF ODV con il Sindaco Lucia Cirroni e l’assessora Antonia Noce, su richiesta della Prometeo AITF si è infatti deciso di organizzare per il 13 Marzo 2019 una importante manifestazione di promozione della donazione e di informazione sui trapianti, in collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti nel territorio comunale.

Nella manifestazione sarà anche fatto conoscere il nuovo progetto del Centro Nazionale dei Trapianti denominato “Una Scelta in Comune”, che dà la possibilità ai cittadini di potersi dichiarare presso l’anagrafe comunale, potenziali donatori “post mortem” al momento del rinnovo della carta di identità.

