Gigi Mameli non c’è più. Se ne va a sessantasei anni un ex Vigile del fuoco conosciutissimo sia a Suelli sia a Cagliari. Un uomo stimato e benvoluto che, a detta dei suoi amici, ha sempre saputo sorridere alla vita, anche nei momenti di difficoltà. Un ricordo speciale di Mameli arriva dal presidente della onlus cagliaritana Prometeo, Pino Argiolas: “Era un nostro socio, si era dovuto sottoporre a un trapianto di fegato e non ha mai fatto mancare il suo preziosissimo supporto all’associazione”, spiega Argiolas, “voleva sempre che tutte le nostre attività fossero svolte al meglio per poter aiutare tutti i trapiantati. Cinque anni fa era andato in pensione. Ci siamo incontrati da poco, durante un day hospital, e ho notato che non era gioviale come in passato, forse a causa di alcuni problemi di salute slegati dal trapianto”. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio scritti sulla bacheca Facebook di Gigi Mameli.

“Se ne va un amico sincero della nostra associazione e un grande vigile del fuoco, una persona che ha sempre combattuto come un leone. Il suo ricordo, per tutti noi, sarà eterno”.

L'articolo Lacrime a Suelli per la scomparsa di Gigi Mameli: “Addio a un grande vigile del fuoco” proviene da Casteddu On line.