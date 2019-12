Cagliari, l’addio al Gran Maestro della Massoneria Vincenzo Racugno

Classe 1920, personalità eminente della medicina pubblica sarda e della università. “Uomo di grande cultura e fine oratoria, è stato un modello per tante generazioni di fratelli, non solo sardi, che ne hanno apprezzato le qualità massoniche e umane”. Esponente politico maturato nella cultura democratica autonomistica – nel Partito Sardo d’Azione e, in coerente prosecuzione, nel Partito Repubblicano Italiano – fu consigliere comunale ed assessore all’Igiene e sanità a Cagliari negli anni 70’”. Ai familiari ed ai Fratelli della Rispettabile Loggia Mozart (1147) all’Oriente di Cagliari, in questo momento di dolore, vanno le condoglianze di tutta la Comunione e in particolare della Comunione Sarda e del Presidente del Collegio”. La Camera ardente si è tenuta oggi nella Casa Massonica a Cagliari.

Addio al Gran Maestro Onorario Vincenzo Racugno, “medico di fama e modello per tante generazioni di fratelli”. Così la Serenissima Gran Loggia d’Italia ricorda Vincenzo Racugno, medico e politico cagliaritano, morto ieri in città.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.