Porta a Porta a Cagliari, discarica a Genneruxi: cumuli di spazzatura in via Cettigne

Un’altra discarica nel prolungamento di via Cettigne nel quartiere di Genneruxi. “L’assessore Guarracino deve essere piuttosto determinato nel punire questi incivili, le telecamere non bastano per eliminare questa piaga che purtroppo continuerà a crescere”, commenta Alessandro Loi.

Ieri la polemica in via Timavo. Dove telecamere non hanno sconfitto i “caddozzi”, come chiama con disprezzo il primo cittadino Paolo Truzzu i cafoni che abbandonano abusivamente i sacchetti di spazzatura negli angoli delle strade inquinando la città. E da giorni cumuli di rifiuti svettano nuovamente tra Is Mirrionis e San Michele.

