Macabra scoperta a Bultei, uomo trovato morto in fondo a un pozzo

Macabra scoperta nelle campagne di Bultei. I Vigili del Fuoco di Sassari hanno infatti ritrovato il corpo senza vita di un uomo in fondo a un pozzo. Stando alle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un anziano scomparso dal paesino del Sassarese da qualche giorno. Sul posto, oltre ai pompieri, stanno operando anche i carabinieri della stazione cittadina e i volontari della Protezione Civile. Per recuperare il cadavere è stato necessario l’intervento dei sommozzatori. Le operazioni di recupero si sono concluse verso le diciotto e il corpo è stato subito messo a disposizione del medico legale di turno, che dovrà stabilire le esatte cause del decesso.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.