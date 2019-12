Trentino, valanga sulla pista da sci: morte una donna e una bimba di 7 anni

Giornata drammatica sulle montagne. Due morti , una donna e una bimba di sette anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta in Val Senales su una pista da sci, quella che dal ghiacciaio a oltre 3.000 metri di quota, porta a fondovalle. La slavina si è staccata intorno alle 12, a una quota di circa 1.800 metri, nel tratto tra la cosiddetta forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca. I due sciatori con ferite lievi sono stati trasportati all’ ospedale di Merano , mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero in gravissime condizioni all’ ospedale di Trento .

Fonte: Casteddu On Line

