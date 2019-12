Paraffina in mare a Sarroch, gli ecologisti: “Ennesimo incidente nel nome del dio petrolio”

Tralasciando gli incidenti ai lavoratori e gli olezzi persistenti, a Sarroch vi sono alterazioni e danni al d.n.a. infantile e abnormi casi di leucemia (+ 30% rispetto alla media della Sardegna). E un diffuso, religioso, silenzio in proposito. Nel nome del lavoro e del dio petrolio che tutto garantisce. Per quanto ancora?”

“A Sarroch, nel 2012 (ultimi dati disponibili), gli impianti Saras hanno emesso 5 milioni 930 mila tonnellate di anidride carbonica nell’aria, insieme a 8,19 tonnellate di benzene, 3 mila 790 tonnellate di anidride solforosa, 2 mila 430 tonnellate di diossido di azoto e tante altre amene sostanze, han sversato in mare 184 kg di nichel, 16,1 kg di arsenico e 196 kg di zinco (dati Registro europeo delle emissioni, European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR).

“La perdita in mare di centinaia di litri di paraffina avvenuta fra il 27 e il 28 dicembre 2019 durante le operazioni di carico presso gli impianti di raffinazione Saras di Sarroch costituisce l’ennesimo incidente che ha causato danni ambientali e alla salute nel corso dei decenni in cui opera l’Azienda nel Golfo di Cagliari”.

Fonte: Casteddu On Line

