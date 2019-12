Calcio sardo in lutto, addio a Popescu dell’Arzachena

Calcio sardo in lutto. E’ morto Grig Popescu, calciatore romeno dell’Arzachena 2015, che milita nella serie C2 di calcio a 5. L’atleta è morto in Romania, dove era rientrato per le festività, in ospedale dove era ricoverato in seguito ad una misteriosa aggressione. “Non ci sono parole per dire quello che proviamo in questo momento”, si legge nella pagina Facebook della società, “oggi disputeremo la Coppa Italia, abbiamo deciso di farlo per te. Buon viaggio sempre uno di noi”.

