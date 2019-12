Ha esagerato con l’alcol, sino a stare malissimo. I suoi amici, anzichè aiutarlo, hanno scelto di filmarlo con uno smartphone, facendo poi circolare il video su WhatsApp. Protagonista un 17enne, attualmente ricoverato all’ospedale e non più in pericolo di vita. Il giovanissimo stava festeggiando il Natale quando, a causa dei troppi alcolici bevuti, sviene. Chi è vicino a lui non lo aiuta ma interviene solo quando la sua pelle è di colore violaceo. Come? Caricandolo su un’automobile e portandolo in ospedale. Il fattaccio è avvenuto alla Vigilia di Natale in un Comune dell’Appennino modenese. Il filmato choc ha rimbalzato su tantissime chat WhatsApp ed è finito anche sotto gli occhi dei carabinieri. Che, presto, sentiranno il 17enne dopo aver ricevuto l’ok da parte della Procura per i minorenni di Bologna. La notizia completa sul nostro giornale partner Il Resto Del Carlino: https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/coma-etilico-17-anni-video-1.4955449

L'articolo Finisce in coma etilico a 17 anni, i suoi amici lo filmano col telefonino proviene da Casteddu On line.