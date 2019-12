Mare invaso dalla paraffina a Sarroch, la rabbia del sindaco: “Non dovrà succedere mai più”

La paraffina che ha “ricoperto” il mare nella zona di Porto Foxi a Sarroch? È tanta: centinaia di litri, caduti da una nave cisterna. L’episodio ha scatenato le ire degli ambientalisti e, ora, arriva anche la dura presa di posizione del sindaco Tore Mattana: “È stato effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e sono stati svolti degli accertamenti che poi invieremo alle autorità competenti”. Mattana ha anche “chiesto alla Sarlux una relazione sull’accaduto ed una completa bonifica della zona”. Gran parte della paraffina, fortunatamente, è già stata recuperata “dalle squadre della Sarlux e dalla Capitaneria di Porto”. La sostanza, a contatto con l’acqua, si è solidificata, prendendo la forma di “palline di cera di colore bianco non oleoso”. Ma l’incidente avvenuto nella notte fa comunque infuriare il primo cittadino: “Ho contestato l’episodio accaduto, che non deve verificarsi, e richiesto controlli adeguati durante tali operazioni perché non si debbano ripetere tali incidenti non tollerabili. Procederemo con ulteriori verifiche”.

Fonte: Casteddu On Line

