È morto il bambino scosso dalla madre, i suoi organi saranno donati

La speranza che potesse uscire dal coma c’è stata sino all’ultimo, ma alla fine anche i medici si sono dovuti arrendere. Il bimbo di cinque mesi, scosso dalla madre, è morto nella clinica pediatrica di Padova. Dopo un secondo esame, la commissione medica ha decretato la morte cerebrale: subito dopo sono state staccate tutte le macchine che lo tenevano ancora in vita. Una vicenda che ha sconvolto tutta l’Italia, soprattutto per la causa che ha portato al decesso del neonato: la madre, infatti, lo avrebbe scosso in modo violento per cercare di farlo smettere di piangere. La Procura padovana ha già autorizzato l’espianto degli organi. Per una vita che se ne va, quindi, ce ne saranno altre che potranno essere salvate.

Fonte: Casteddu On Line

