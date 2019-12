Auto in fiamme nella notte ad Assemini. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti attorno all’una e trenta in via Tevere, dove era stata segnalato un incendio di una macchina parcheggiata all’interno di un cortile privato.

All’arrivo sul posto gli operatori hanno domato le fiamme che avevano avvolto completamente l’auto, evitandone così la propagazione alla struttura adiacente. L’area è stata messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

L'articolo Assemini, auto in fiamme nella notte in un cortile: incendio domato dai vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.