Cagliari, bottigliata in testa contro un ragazzo: individuato il responsabile

Da alcuni giorni stava circolando su You Tube un video le cui immagini riprendevano un uomo di circa quarant’anni, apparentemente con problemi psichici, che all’interno di un circolo privato veniva minacciato da un altro soggetto. Quest’ultimo lo colpiva con una bottiglia di birra che teneva in mano e di seguito percosso. Il tutto alla presenza di almeno altre quattro persone che assistivano alla scena senza impedire ciò che stava accadendo, mentre qualcuno, anzi, riprendeva con un telefono cellulare.

E’ stato individuato e denunciato il responsabile del pestaggio ai danni di un ragazzo in un circolo privato a Cagliari. L’aggressione era stata filmata e poi postata in rete. Dall’analisi del filmato e a grazie ad una rapida ma intensa attività di indagine, la Squadra Mobile ha identificato l’autore del violento gesto. Si tratta di di un cagliaritano di 31 anni. L’uomo è stato denunciati per lesioni aggravate e violenza privata.

Fonte: Casteddu On Line

