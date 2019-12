Sardegna dal cuore d’oro: via alla colletta per il funerale di Giovanni Fresi. Su Facebook è nato un gruppo il gruppo creato per il ragazzo di Ossi ucciso in una discoteca. Sul web è partita un’iniziativa da parte degli amici. La raccolta fondi servirà principalmente per pagare il loculo e le spese cimiteriali, per il funerale noi provvederà l’agenzia funebre Santa Rita (i cui proprietari conoscevano il giovane sin dalla tenera età). Tutto è nato non dalle necessità economiche della famiglia, fanno sapere gli organizzatori, ma per la solidarietà dalle migliaia di persone ed amici che Fresi aveva.

L'articolo Sardegna dal cuore d’oro, via alla raccolta fondi per il funerale di Giovanni Fresi proviene da Casteddu On line.