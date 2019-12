Sardegna in lacrime per Jaclina Milanovic, la giovane mamma precipitata mentre stendeva i panni

La Sardegna in lacrime per Jaclina Milanovic. Sta scuotendo l’Isola la morte della mamma 25enne di origine slava ma da anni residente a Sassari, precipitata dal balcone della sua casa in vicolo Marini. La donna, una baby sitter, lascia un bambino di appena tre anni. Sarebbe rimasta vittima di una tragica fatalità: mentre stava stendendo dei panni avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per diversi metri e sbattendo violentemente la testa sulla strada. I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili. La salma della donna si trova nel reparto di Anatomia patologica dell’ospedale Civile di Sassari, a disposizione del pm Giovanni Porcheddu. È stata infatti aperta un’inchiesta sulla morte della Milanovic. In queste ore gli agenti della polizia Locale, agli ordini del comandante Giovanni Serra, stanno sentendo alcuni testimoni e, a breve, visioneranno i filmati registrati da una telecamera installata proprio sul vicolo nel quale è avvenuto il dramma.

Fonte: Casteddu On Line

