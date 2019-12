Tremila vittorie: Oristano premia il fantino Dario Vargiu per il suo record

Chi è Dario Vargiu. Dario Vargiu nasce a Oristano nel 1976, inizia la sua attività con il Giara club di Antonio Casu, ricoprendo il ruolo di Su Terzu nella Sartigliedda del 1991 (Cumpoidoreddu Camilla Brenna). Da subito si mette in evidenza mostrando doti e capacità nella conduzione del cavallo, in particolare quello da corsa. È lo stesso “Signor Antonio”, come ancora viene ricordato nell’ambiente dei cavalli, Antonio Casu, a notare le sue propensioni, e a raccomandarlo a un notissimo allenatore di galoppo del continente. Piazzandosi ai primi posti in competizioni importanti, Dario Vargiu conquista, pian piano, la fiducia di allenatori e allevatori. Oggi, con la sua vittoria numero 3000 (raggiunta nel mese di settembre), è uno dei due fantini viventi (l’altro è Gianfranco Dettori, padre del campione Lanfranco) che hanno raggiunto l’importante traguardo.

Un premio al fantino Dario Vargiu, per le 3 mila vittorie in carriera. Glielo ha conferito, questa mattina, la Pro loco di Oristano, con il Giara Club e Anag Sardegna. La premiazione si è svolta nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, dell’assessore allo Sport Gianfranco Pinna, dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Massimiliano Sanna e del consigliere regionale Annalisa Mele. Ad accompagnarla il rullo dei tamburini della Sartiglia.

Fonte: Link Oristano

