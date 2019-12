Muravera, lega il cane all’auto e lo trascina in strada: pensionato denunciato per maltrattamenti

“Questo ennesimo gesto di pura ignoranza non può essere tollerato”, commentano le Guardie ambientali della Sardegna, “pochi giorni fa la stessa cosa con un epilogo tragico del povero animale. Questa volta grazie all’intervento dei carabinieri di San Vito il cagnolino sta bene. Al contrario del proprietario che si è beccato una bella denuncia per maltrattamento animali”.

Il cane non vuole salire in macchina e allora il proprietario pensa bene di legarlo alla macchina e “trascinarlo”. Il fatto è avvenuto sulla vecchia orientale Sarda direzione Muravera. Per fortuna è stato visto in tempo e sono stati avvisati i carabinieri che hanno subito raggiunto la vettura e salvato il povero cane.

Fonte: Casteddu On Line

