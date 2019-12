Arriva il freddo in Sardegna

Temperature a picco anche in Sardegna, ma l'ondata di freddo sarà meno intensa rispetto ad altre regioni italiane. "Nei prossimi giorni - spiega all'ANSA Alessandro Gallo, esperto di MeteoNetwork Sardegna - le indicazioni dei modelli in quota indicano il minimo atlantico agganciare il vortice freddo presente sull'Europa dell'Est e sui Balcani. In concreto avremo un'azione fredda, ma pur sempre mitigata dalla presenza anticiclonica africana su gran parte del Mediterraneo occidentale".

Freddo a parte, un contesto tutto sommato buono per l'Isola, almeno per quanto riguarda gli ultimi giorni dell'anno. "La copertura nuvolosa in transito - prosegue il meteorologo - sarà accompagnata da ampie schiarite con locali deboli piogge pomeridiane sulle coste meridionali del Sarrabus. La circolazione dei venti ruoterà da nord/nord-est moderata sulle coste con l'intensità in attenuazione per il 31". Previsto dunque un sensibile calo delle temperature su entrambi i valori per la giornata di domenica 29. "Ci aspettiamo massime comprese tra gli 8 e 10 gradi - chiarisce l'esperto - e minime notturne sui rilievi più alti sotto lo zero, anche a -4. I valori, poi, tenderanno ad un lieve aumento per la giornata dell'1 gennaio".