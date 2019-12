Capodanno: brindisi in musica nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Capodanno in musica dal sud al nord della Sardegna. Cagliari saluta il 2020 con le ballate di Vinicio Capossela. Artista che ha fatto del randagismo quasi una filosofia di vita, è il più dotato tra i cantautori italiani della sua generazione. Il 31 dicembre sarà in piazza Yenne per raccontare di guitti e vicoli chiassosi, pagliacci e marajà, notti insonni e corvi torvi.

Ironico, sentimentale, straripante nel suo istrionismo, Capossela trascinerà i cagliaritani nelle atmosfere dei blues aspri e deliranti ispirati a Tom Waits e nelle "chanson" jazzy di Paolo Conte. Ma nel suo repertorio convivono anche il teatro di Brecht e il surrealismo, melodie mediterranee e sonorità fragorose di chiara matrice balcanica, pantomime circensi e atmosfere crepuscolari che spaziano dalle tradizioni rebetiche al miglior Luigi Tenco.

A Olbia torna dopo 18 anni Elisa. L'artista friulana salirà sul palco del molo Brin per un'ora e mezzo di concerto che ripercorrerà 20 anni di carriera, con estratti dall'ultima fatica discografica "Diari aperti" e vecchie hit come "Luce" e "Heaven out of hell". Altri due eventi clou in Gallura: ad Arzachena il rapper milanese Marracash con il suo ultimo album pubblicato ad ottobre, "Persona", e i successi di sempre, da "Badabum cha cha" a "Nulla accade". La notte di San Teodoro, invece, sarà illuminata da Le Vibrazioni di Francesco Sarcina, compositore e front man del gruppo: un repertorio fatto di grandi successi che dal 2003 riescono a tener banco nelle hit di vendita, alla radio e sulle piattaforme web.

Tanta musica anche ad Alghero e Castelsardo. Nella città catalana doppio appuntamento con il rapper, idolo dei giovani, Emis Killa, cui seguirà sul palco il cantante e trombettista Roy Paci. Quanto a Castelsardo, i protagonisti saranno i Boomdabash, band che la scorsa estate ha scalato le classifiche con la hit "Mambo salentino", insieme ad Alessandra Amoroso, brano certificato doppio disco di platino. (ANSA).