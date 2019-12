“Quest’anno a Monserrato un Capodanno esplosivo con la presenza dei Non Soul Funky, dello Zoo di 105 ed i tradizionali fuochi artificiali di mezzanotte, ai giardinetti di via del Redentore, dalle ore 22,30 e, dopo la mezzanotte, l’associazione Sa Carriadroxia offrirà lenticchie a tutti. Ecco come il Comune amministrato dal sindaco Tomaso Locci si prepara ad accogliere l’anno nuovo: sul palco salirà prima la band musicale sarda e, poi, sarà il turno di Jonny, uno degli speaker del programma radiofonico più ascoltato in Italia. È lo stesso Locci, insieme all’assessora comunale allo Spettacolo Emanuela Stara e a tutta l’amministrazione comunale, a confermare il ricco programma di San Silvestro: “Ci siamo spesi per far in modo che i monserratini festeggino l’arrivo del nuovo anno nella propria città, con un evento che possa soddisfare tutte le età”.

L'articolo Capodanno a Monserrato, grande festa ai giardinetti “con Lo Zoo di 105 e i Non Soul Funky” proviene da Casteddu On line.