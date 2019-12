Un forte boato ha squarciato la notte di Natale a San Michele. Una bomba carta è esplosa nel davanzale della finestra di una casa popolare in via Pogdora, nel mirino due anziane sorelle. E non è la prima volta, già altri due episodi intimidatori ai loro danni si sono verificati negli scorsi mesi. Fortunatamente nessuna di loro è mai rimasta ferita, ma la paura ovviamente è tanta. Una delle due donne sotto choc è stata soccorsa dal 118.

Tre episodi simili in pochi mesi, e il movente non è assolutamente chiaro. Indagini in corso.

L'articolo Cagliari, bomba carta contro la casa di due anziane: l’ordigno su un davanzale proviene da Casteddu On line.