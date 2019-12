Dramma a Sassari, in vico Marina: una giovane di 25 anni stava stendendo i panni nel balcone, quando per cause ancora non chiare, forse perdendo l’equilibrio, è precipitata di sotto per alcuni metri. Non c’è stato nulla da fare per lei. La donna di origini slave ma da tempo residente in città, come riporta La Nuova Sardegna, era madre di un bambino di tre anni. Sul posto il 118 che non ha potuto che constatare il decesso dopo aver tentato inutilmente di rianimarla, polizia locale e vigili del fuoco.

L'articolo Dramma a Sassari, precipita dal balcone mentre stende i panni: muore a 25 anni proviene da Casteddu On line.