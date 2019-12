Truffa su internet con la carta bancomat: tre denunciati dalla polizia

Nella maggior parte dei casi le vittime, inizialmente titubanti e diffidenti verso tale procedura, vengono abilmente raggirate dall’interlocutore che riesce a convincerle della bontà dell’operazione, rappresentandone i vantaggi in termini di rapidità, sicurezza e istantaneità dell’accredito, elemento che, a detta del truffatore, consentirà al venditore di avere il denaro sul conto ancor prima che quest’ultimo invii la merce all’acquirente, in una dimostrazione di fiducia nei confronti del venditore.

La vittima, una volta recatasi presso lo sportello bancomat, anche questo solitamente indicato dal truffatore, contatta nuovamente l’acquirente che, spiegata nel dettaglio la procedura da attuare, suggerisce, in maniera minuziosa, i vari passaggi da effettuare per ricevere il bonifico immediatamente e direttamente dallo sportello.

L’acquirente, in genere, mostra da subito molto interesse all’acquisto e, senza richiedere alcun dettaglio circa le caratteristiche dell’oggetto in vendita, per assicurarselo, chiede di poterlo acquistare al più presto mediante una tipologia di bonifico che si può effettuare immediatamente tramite l’utilizzo di uno sportello bancomat, senza attendere le tempistiche dei bonifici ordinari.

Come funziona la truffa del bancomat . Solitamente la vittima, dopo aver pubblicato un annuncio su internet per la vendita di un oggetto, viene contattata da una persona che, fingendo interesse all’acquisto, inizia una trattativa.

Le vittime, residenti tutte in provincia di Oristano, avevano messo in vendita, tramite un noto portale internet, svariati oggetti, tra i quali una stufa a pellet, una bicicletta da corsa e alcuni mobili da arredo. Ai tre oristanesi sono stati sottratti 6000 euro.

Fonte: Link Oristano

