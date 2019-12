Villa Verde ricorda Gianfranco Serra col memorial a lui dedicato

Torneo di calcio e una serata con una cena comunitaria A Villa Verde, torna il memorial per Gianfranco Serra, alla sua XXIX edizione. L’appuntamento è in programma per oggi. La manifestazione sarà divisa in due parti. Dalle 15 alle 21, si terranno diverse partite di calcio, nell’impianto sportivo dedicato a Gianfranco Serra, al parco giochi. Dalle 21, al Centro di Produzione Culturale “MovetheBox”, all’ex asilo messo a disposizione dal consorzio delle Due Giare, è in programma una cena comunitaria aperta a tutti, con intrattenimento musicale a cura di Ignazio Cadeddu, e con Steve Minnei che, insieme a Ivo Murgia, presenterà il suo nuovo lavoro “L’alma” (Due soli grandi stelle). “Questo evento”, dichiara il primo cittadino Sandro Marchi, “vuole essere un modo per unire socialità e sport in memoria di un amico, Gianfranco, grande appassionato di sport. Sono passati 29 anni da quel terribile giorno in cui lui, insieme al collega capotreno Giovannino Cuscusa, ci lasciò in un terribile incidente ferroviario, nel buio maledetto della galleria tra Olbia e Monti”.

"In tutti questi anni", prosegue Sandro Marchi, "l'abbiamo ricordato nel modo che lui avrebbe voluto: favorendo l'incontro tra persone, utilizzando come mezzo lo sport. Quest'anno proviamo a far crescere questo evento facendolo diventare anche un'iniziativa culturale, senza trascurare naturalmente la radice sportiva". Per le festività, nella biblioteca comunale "Antoni Cuccu" è stata, inoltre, allestita una sezione dedicata allo sport. "Un ringraziamento speciale", conclude il sindaco Marchi, "va alla nostra instancabile bibliotecaria Sara Melosu che ha organizzato l'angolo sportivo nella biblioteca comunale, con tanti testi e film davvero interessanti, per tutte le età". Per l'occasione, infine, è stato indetto per la prima volta un contest fotografico, "Viva il gioco, viva lo sport", promosso dall'associazione B@ini 3.0 in collaborazione con il comune. L'iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, il valore individuale e sociale dello sport. Tutte le foto partecipanti verranno proiettate stasera e, per ogni fotografo, verrà stampata e consegnata una copia. Gli scatti verranno poi donate al comune di Villa Verde. La manifestazione è organizzata dall'Associazione B@ini 3.0, in collaborazione con il Comune di Villa Verde e della Polisportiva Albagiara, del Consorzio delle Due Giare e della biblioteca comunale di Villa Verde. Venerdì, 27 dicembre 2019

