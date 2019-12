Manifesti fake con volto Conte

Ancora sconosciuti gli autori del blitz. L'unico indizio è la fantomatica firma "ministero della verità" e il simbolo di un occhio all'interno di un cerchio. Un riferimento a uno dei quattro ministeri dell'immaginario stato di Oceania creato nel 1984 da George Orwell. Un ministero che si occupava, secondo l'autore, dell'informazione e della propaganda. Nei giorni scorsi analoghi manifesti, stavolta con il volto della ex presidente della Camera Laura Boldrini, erano comparsi in diverse parti d'Italia.

"Pensa come vuoi ma pensa come noi", è la scritta che appare su un manifesto nel quale è stata riprodotta l'immagine del volto del premier Giuseppe Conte su sfondo bianco. Il poster, comparso già nelle settimane scorse in diverse città italiane, è stato affisso in numerose copie anche in alcune strade a Cagliari.

Fonte: Ansa

