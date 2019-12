A San Teodoro si festeggia il Capodanno con “Le Vibrazioni”

Il 31 dicembre sarà possibile seguire un raffinatissimo concerto, durante il quale i grandi successi de Le Vibrazioni , accompagneranno all’arrivo del 2020. Il comune di San Teodoro, guidato da Domenico Mannironi, si propone come valida alternativa alle feste di fine anno che arricchiscono l’offerta in Sardegna.

“L’amore mi fa male”, singolo della scorsa estate, una canzone che unisce il sound rock del gruppo milanese alle sonorità latine, molto estive, è una vera hit in radio e saranno in tantissimi a cantarla durante la notte più lunga dell’anno, insieme a Le Vibrazioni.

E’ ufficiale , il prossimo 31 dicembre ad accogliere il 2020, a San Teodoro, saranno le Vibrazioni, una fra le band più amate del panorama nazionale. Il Comune di San Teodoro, in Sardegna, anche per il capodanno 2020 sceglie la raffinata qualità della musica italiana. Dopo Alessandro Mannarino, protagonista dello scorso anno, ora è la volta de Le Vibrazioni.

Fonte: Casteddu On Line

