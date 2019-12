Poetto, il mistero della strana invasione delle canne: in tanti realizzano “casette” in spiaggia

“Poetto new look?!! Da dove sono saltate fuori tutte queste canne?”. Se lo chiede la consigliera comunale Enrica Anedda Endrich, mentre nel giorno di Santo Stefano tanti cagliaritani si cimentano a realizzare piccole casette con le canne arrivate dal mare, spazzate dal vento. Ma perchè così tante? I cittadini le piazzano lì, questa volta la mareggiata e il forte vento ha portato un materiale enorme, una quantità di canne mai vista nel litorale cagliaritano. Arrivano da qualche fiume, sicuramente: ma quale e come mai così tante?

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.